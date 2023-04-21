Суд обязал жителя Карелии выплатить бывшей жене неустойку по алиментам

Алиментщик из Костомукши погасил крупный долг по алиментам, но этого оказалось недостаточно, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуру Костомукши обратилась горожанка с сообщением о долгах по алиментам со стороны экс-супруга. В надзорном органе проверили эту информацию и выяснили, что 31-летний костомукшанин с января по июль 2022 года не выплачивал алименты бывшей жене на содержание сына.



Сумма долга составила 108 тысяч рублей. Вскоре мужчина погасил этот долг. Однако, сообщили в прокуратуре Карелии, в Семейном кодексе страны прописано, что неплательщик должен еще выплатить неустойку в размере 0,1% от суммы алиментов за каждый день просрочки.



Надзорный орган обратился в Костомукшский городской суд, который постановил такую неустойку выплатить. С мужчины взыскали шесть тысяч рублей в пользу его бывшей супруги.

В целом, в 2022 году по искам прокуратуры суд взыскал неустойки по выплате алиментов на сумму более 40 тысяч рублей.