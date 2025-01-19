Суд обязал жителя Карелии выплатить работодателю деньги, которые выделили на обучение

Ученик получал стипендию после расторжения договора с организацией о получении квалификации.

Суд удовлетворил иск ОАО «Российские железные дороги» о взыскании затрат на обучение работника. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

По информации ведомства, решением суда с ответчика взыщут более 222 тысяч рублей, которые работодатель выделил на обучение работника. Между сторонами был ученический договор. Ученик принял на себя обязательство пройти профессиональное обучение по очной форме обучения с целью получения профессии помощник машиниста тепловоза/электровоза, а истец обязался в период обучения выплачивать ответчику стипендию.

Однако приказом Октябрьского учебного центра профессиональных квалификаций ответчика отчислили без выдачи свидетельства об обучении, в связи с неявкой на квалификационный экзамен. Суд установил, что отчетчик без уважительной причине расторг ученический договор. Теперь ему надо возместить деньги работодателю.