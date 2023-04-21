Суд огласил обвинительный приговор жительнице Карелии, укравшей две шоколадки

Суоярвский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 43-летней местной жительницы за кражу 2 шоколадок общей стоимостью 500 рублей, сообщили на сайте инстанции.

Женщина находилась в магазине «Пятерочка» со своим знакомым, который покупал продукты. Когда мужчина пошел оплачивать товар, она осталась в торговом зале. Ей захотелось сладкого, денег не хватало, и она решила украсть 2 плитки шоколада «Милка». Решив, что за ней никто не наблюдает, она взяла шоколад и положила в свою сумку. Ущерб от кражи составил 500 рублей.

Ранее женщина уже попадалась на мелкой краже.

Подсудимая была признана виновной, ей назначили наказание в виде 3-х месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком полгода и с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.