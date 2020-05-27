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Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек

Новости. Криминал
16:00, 28 Мая 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Сегодня в городском суде состоялось оглашение приговора трем сотрудникам полиции, которых обвиняли в халатности, допущенной при розыске "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова.

Судья городского суда Александр Смирнов в четверг, 28 мая, вынес оправдательный приговор трем сотрудникам управления МВД по Петрозаводску, обвиняемым в халатности. 

Старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий, старший следователь Екатерина Хорина и заместитель начальника следственного управления Иван Воронов оправданы. Об этом заявил корреспонденту "Столицы на Онего" адвокат Константин Кибизов, представляющий в суде интересы полицейского Ивана Воронова.

Прессу на оглашение приговора не пустили из-за принятых в здании суда ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Напомним, на скамье подсудимых оказались сотрудники управления МВД по Петрозаводску: заместитель начальника следственного управления Иван Воронов, старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий и старший следователь Екатерина Хорина.

Полицейских обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.  

По версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в июне 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник в сентябре 2018 года напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Ранее гособвинитель Александр Вешняков просил суд назначить пять лет лишения свободы в колонии-поселении для каждого из трех фигурантов дела о халатности. Вешняков также требовал, чтобы суд запретил сотрудникам полиции занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок три года. При этом, по оценке гособвинителя, подсудимой Хориной следовало отсрочить наказание до наступления 14-летнего возраста ее ребенку.

Потерпевшими по делу были признаны родители убитых Ипатовым девушек; несовершеннолетняя знакомая "петрозаводского маньяка", которой он нанес ранения ножом, а также жестоко избитый преступником собутыльник. 

Убийца Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года. Затем адвокат Виктор Бережной, представляющий в суде интересы Ипатова, подал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать этот приговор. Однако второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда Карелии в отношении "петрозаводского маньяка". Отбывать наказание осужденный должен в исправительной колонии особого режима.

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