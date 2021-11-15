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Суд ограничил свободу самокатчику в Петрозаводске, сбившему 5-летнюю девочку, — у нее перелом черепа

Новости. Общество
13:52, 16 Ноября 2021
фото: © кадр из видео

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В Петрозаводске суд назначил наказание 23-летнему мужчине, который ехал на электросамокате и сбил 5-летнюю девочку, в результате чего она получила тяжелую травму, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в мае 23-летний петрозаводчанин, имеющий водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, передвигался на электросамокате по тротуару в Петрозаводске и совершил наезд на 5-летнего ребенка, в результате чего девочка получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Приговором Петрозаводского городского суда юноше назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел 10 мая в 16-25 в районе Древлянка-8 в Петрозаводске. Девочка выбежала на тротуар из припаркованной машины и попала под колеса электросамоката, на котором ехали два человека. В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы.

Сразу после происшествия отец пострадавшей сообщил, что в больнице у нее диагностировали перелом черепа и сотрясение головного мозга.

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Комментарии

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zanoza
2021-11-16 14:21:59
Опасная игрушка электросамокат, а уж транспортным средством его назвать язык не поворачивается.
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