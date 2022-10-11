Суд ограничил свободу жительнице Карелии, которая ударом ноги сломала соседу челюсть

В Кондопожском районе вспыльчивая молодая женщина сломала ногой челюсть соседу и попала на скамью подсудимых, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 6 февраля в квартиру 25-летней женщины к ее сожителю пришел сосед по подъезду. Между хозяйкой и гостем вспыхнула ссора. Злоумышленница ударила сидящего на стуле мужчину ногой по лицу.

Кондопожанка в этот момент была обута в зимнюю обувь, медики, кроме всего прочего, диагностировали у потерпевшего двусторонний перелом челюсти, который квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

С учетом позиции государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда за причинённый вред здоровью на сумму 60 тысяч рублей.