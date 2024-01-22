Суд оштрафовал главу поселения на севере Карелии за нерассмотренное в срок обращение местного жителя

По материалам проверки прокуратуры Беломорского района должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Прокуратура Беломорского района проверила, как исполняется законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан.
Надзорное ведомство установило, что в сентябре прошлого года местный житель подал обращение в администрацию сельского поселения, но ответ на него в 30-тидневный срок не получил.
В связи с этим прокурор района вынес в отношении бывшей главы сельского поселения постановление о возбуждении административного дела о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.
Мировой суд привлек главу поселения к административной ответственности, назначив штраф 5 тысяч рублей.
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