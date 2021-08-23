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Суд оштрафовал компанию из Красноярска за нарушение антикоррупционного законодательства в Карелии

Новости. Общество
12:27, 25 Августа 2021
фото: © freepic

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Коммерческая организация в нарушение антикоррупционного законодательства приняла на работу бывшего чиновника, не сообщив об этом в органы власти, рассказали в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в коммерческой организации.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона юридическое лицо в течение 10 дней после приема на работу гражданина, замещавшего ранее должность муниципальной службы в администрации Прионежского района, не направило соответствующее уведомление об этом в указанный орган местного самоуправления.

В отношении юридического лица прокурор района возбудил дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи судебного участка №83 в Советском районе Красноярска коммерческая организация признана виновной в совершении административного правонарушения, привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей.

Нарушения устранены, штраф полностью оплачен.

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