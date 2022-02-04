Суд оштрафовал власти поселка в Карелии на полмиллиона рублей за то, что не построили очистные сооружения

Власти поселка Пиндуши Медвежьегорского района получили очередной штраф за то, что не могут построить очистные сооружения, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Медвежьегорскому району длительное время находится исполнительное производство о понуждении администрации поселка Пиндуши построить очистные сооружения в одной из деревень. Должнику предоставлялась отсрочка исполнения решения суда. После ее окончания решение суда так и не было исполнено властями поселка Пиндуши, поэтому администрацию неоднократно штрафовали.

В 2020 году была введена новая норма в законодательство РФ, согласно которой при неисполнении должником требований документов, связанных в том числе с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного штрафа, влечет более суровое наказание, а именно, наложение административного штрафа.

Так, в связи с неисполнением требования судебного пристава в отношении администрации поселка Пиндуши в апреле 2021 года составлен протокол, который был направлен для рассмотрения в Медвежьегорский районный суд, который признал администрацию виновной в совершении инкриминируемого ей правонарушения, с назначением административного штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Администрация, не согласившись с решением суда, обжаловала постановление, но Верховный суд Карелии посчитал постановление районного суда законным и жалобу оставил без удовлетворения.

Администрация оплатила штраф в декабре 2021 года. Должнику вручено новое требование об исполнении решения суда.