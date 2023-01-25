Суд оштрафовал женщину за цветы у памятника жертвам репрессий

Жительницу Твери Елену Гурину оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии после того, как она возложила цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Твери.

Женщина принесла цветы к памятнику после известия о гибели людей при обрушении многоэтажки в Днепре в середине января.

Суд решил, что возложение цветов было спланированной акцией.



Жительница заявила, что не участвовала ни в какой акции. По ее словам, о том, что цветы несут к памятнику, она узнала из телеграм-каналов.





