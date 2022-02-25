Суд оштрафовал жителя Карелии на 10 тысяч рублей за причинение физической боли инспектору ГИБДД

В Сегеже за применение насилия сотруднику полиции осужден местный житель, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 38-летний сегежанин в нарушение правил дорожного движения управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем был остановлен двумя сотрудниками ППС.

На законные требования сотрудников полиции пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения подсудимый нанес одному полицейскому два удара руками в грудь, чем причинил ему физическую боль.

Приговором Сегежского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме этого, судом с подсудимого взыскан моральный вред в размере 10 тысяч рублей в пользу потерпевшего.