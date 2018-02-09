Суд оштрафовал жителя Карелии, по чьей вине погиб рыбак на Сямозере

В Пряже мужчина был оштрафован на 20 тысяч рублей за гибель рыбака на Сямозере, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 7 декабря 35-летний житель Карелии вез приятеля на санях, привязанных к мотобуксировщику, по льду Сямозера на остров.

Во время движения лед разрушился и мужчины оказались в воде, пассажир не смог выбраться и утонул.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Учитывая, что он впервые совершил преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, загладил причиненный преступлением моральный вред перед потерпевшим, суд назначил ему 20 тысяч рублей штрафа.