Суд оштрафовал жителя Карелии, по чьей вине погиб рыбак на Сямозере

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В Пряже мужчина был оштрафован на 20 тысяч рублей за гибель рыбака на Сямозере, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 7 декабря 35-летний житель Карелии вез приятеля на санях, привязанных к мотобуксировщику, по льду Сямозера на остров.
Во время движения лед разрушился и мужчины оказались в воде, пассажир не смог выбраться и утонул.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
Учитывая, что он впервые совершил преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, загладил причиненный преступлением моральный вред перед потерпевшим, суд назначил ему 20 тысяч рублей штрафа.
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