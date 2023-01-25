Суд оштрафовал жителя Карелии, случайно убившего в подъезде пьяного незнакомца

Житель Карелии, совершивший непреднамеренное убийство, отправлен на исправительные работы и оштрафован на полмиллиона рублей.

В суде подсудимый рассказал, что, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, на лестничной площадке в подъезде столкнулся с ранее незнакомым мужчиной, который также был нетрезв и сразу проявил агрессию к нему, в ходе которой произошла словесная перепалка. В какой-то момент агрессор начал резкое движение в сторону подсудимого, на что тот оттолкнул его ногой в живот. От толчка нападавшего повело, он упал на спину, потерял сознание, при падении головой он задел угол стены. После чего подсудимый перенес потерпевшего на улицу, вызвал сотрудников скорой помощи и полиции.

Согласно заключению эксперта смерть пострадавшего наступила от закрытой тупой травмы живота с развитием массивной внутренней кровопотери.

Опросив свидетелей, оценив доказательства по делу, суд установил факт того, что поводом к совершению вышеуказанного преступления явилось именно противоправное поведение погибшего, поскольку именно он являлся инициатором конфликта, характеризовался как лицо конфликтное, злоупотребляющее спиртными напитками.

Суд пришел к выводу о том, что в уголовном деле не имеется достаточной совокупности доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что подсудимый, отталкивая ногой мужчину в живот, предвидел причинение тяжкого вреда его здоровью или сознательно допускал причинение ему такого вреда, однако, совершая вышеуказанные действия, подсудимый, по мнению суда, при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть такие последствия.

В связи с отсутствием достаточной совокупности доказательств, свидетельствующих об умышленном характере действий подсудимого, суд квалифицировал его действия как причинение смерти по неосторожности.

Приговором суда житель Карелии признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 20% из заработной платы осужденного в доход государства.

Судом удовлетворен частично гражданский иск потерпевшего, с подсудимого в пользу потерпевшего в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда взыскано 72 тыс. рублей, компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.