Суд оштрафовал жителя Карелии за избиение женщины лопатой

В Прионежском районе местный житель избил женщину лопатой и получил штраф 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе районного суда.

Мировой суд Прионежского района оштрафовал местного жителя на 7 тысяч рублей за то, что он, находясь на дороге, поругался с женщиной и избил ее лопатой.

«Нанес один удар лопатой для уборки снега в область грудной клетки и область паха, а также два удара лопатой для уборки снега по туловищу, вследствие чего она испытала физическую боль», — говорится в протоколе суда.

Осужденный с решением Мирового суда не согласился и подал жалобу в Прионежский районный суд, сообщив, что женщину бить не мог, так как в то время проходил вакцинацию.

В ходе судебного заседания выяснилось, что мужчина действительно обращался в амбулаторию по поводу вакцинации, которая проводилась в день совершения правонарушения.

Между тем, судья пришел к выводу о том, что, учитывая расположение амбулатории по отношению к месту совершения избиения, факт нахождения гражданина по месту, указанному в протоколе об административном правонарушении, не опровергнут.

Поскольку заявитель не является лицом, ранее привлеченным к административной ответственности, судья Прионежского районного суда изменил постановление мирового судьи судебного участка Прионежского района и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.