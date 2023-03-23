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Суд оштрафовал жительницу Карелии, оставившую дочь погибшей подруги без машины

Новости. Общество
15:28, 24 Марта 2023
фото: © Anton Gvozdikov / Adobe.Stock

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В Медвежьегорском районе осудили предпринимательницу, которая присвоила себе автомобиль погибшей знакомой, оставив ее несовершеннолетнюю дочь без наследства, сообщили в Следкоме Карелии

Следствием и судом установлено, что в 2019 году 47-летняя жительница Медвежьегорского района предложила своей знакомой использовать ее личный автомобиль в производственных целях и в интересах фирмы, в которой являлась руководителем. До 2021 года предпринимательница по доверенности пользовалась автомобилем знакомой.

В сентябре 2021 года после смерти знакомой и в соответствии с нормами гражданского законодательства имущество умершей перешло в собственность ее несовершеннолетней дочери 2011 года рождения. Несмотря на данное обстоятельство, хозяйка фирмы, имея корыстные побуждения получить в свою собственность дорогостоящий автомобиль, подготовила фиктивный договор купли-продажи автомобиля иному лицу, подделав подпись погибшей женщины и указав недостоверные сведения.

В результате преступных действий подсудимой автомобиль стоимостью более 1,7 млн рублей выбыл из списка наследства, тем самым несовершеннолетней дочери погибшей был причинен материальный ущерб, квалифицирующийся как особо крупный.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде денежного штрафа.

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