Суд оставил на свободе обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Госкомимущества Карелии

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию на решение Петрозаводского городского суда об изменении меры пресечения бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, которого отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, Петрозаводский городской суд 30 сентября изменил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев. Экс-чиновника освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Сегодня Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию на решение Петрозаводского городского суда об изменении меры пресечения бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову. Судья Ашот Погосян оставил решение петрозаводского суда в силе: экс-чиновник находится на свободе, под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден на взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.