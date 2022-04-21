Суд оставил за решеткой обвиняемого в даче взятки гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивана Новикова

Суд Петрозаводска еще на два месяца продлил арест генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» по вывозу мусора в республике Ивана Новикова, обвиняемого в даче взятки.

Судья петрозаводского городского суда Иван Парамонов 21 апреля удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следкома Карелии Александра Брюханова о продлении ареста гендиректора ООО «Карельский экологический оператор» (ранее — ООО «Автоспецтранс») Ивана Новикова до 26 июня включительно.

Адвокат Новикова Андрей Закатов просил отпустить своего подзащитного под домашний арест. Однако представитель республиканской прокуратуры Максим Геньба поддержал ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Ивана Новикова, что и было сделано.

Напомним, что задержанного 27 декабря прошлого года Ивана Новикова на следующий день судья Олег Грабчук арестовал до 26 февраля, затем арест был продлен, как и сейчас, на два месяца. Как ранее мы сообщали, Иван Новиков обвиняется в даче взятки в крупном размере — 200 тысяч рублей, сотруднику Единого информационно-расчетного центра РК, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, представляющих коммерческую тайну. Аналогичное обвинение предъявлено и выступившему в роли посредника подчиненному Новикова — работнику ООО «Карельский экологический оператор». Получатель денег — сотрудник ЕИРЦ, проходит по делу свидетелем, он находится под подпиской о невыезде.