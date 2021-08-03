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Суд отказал властям одного из районов Карелии в отсрочке при строительстве очистных

Новости. Общество
07:25, 04 Августа 2021
фото: © ОНФ в Карелии

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Администрация Суоярвского района просила отсрочку для строительства очистных сооружений, но районный суд отказал ей, сообщили на сайте инстанции.

Суоярвский районный суд отказал в удовлетворении заявления районной администрации о предоставлении отсрочки решения суда от 2011 года, согласно которому на администрацию тогда еще городского поселения была возложена обязанность обеспечить строительство очистных сооружений в городе Суоярви.

В срок это решение исполнено не было, а в 2018 году администрация городского поселения была ликвидирована, и долг перешел на администрацию Суоярвского района.

В 2019 году уже районная администрация заключила муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации к будущим очистным, но вынуждена была расторгнуть его из-за срыва сроков организацией-исполнителем.

Наконец, в июле 2021 года администрация заключила контракт с ООО «Янэнерго» на оказание услуг по проведению технического обследования, рыночной оценки сетей и сооружений системы водоснабжения и водоотведения, а также подала заявление об обязании финансового управляющего передать в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения социально значимые объекты.

Представитель администрации при этом просил предоставить отсрочку исполнения решения суда до марта 2022 года. Однако суд пришел к выводу об отсутствии исключительных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда, и в отсрочке отказал.

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