Суд отказал жителю Карелии, пострадавшему от мошенников, в отмене кредитного договора

Кондопожский суд отказался признавать недействительным кредит, который оформили неизвестные на имя жителя Карелии.

Как сообщили на сайте Кондопожского суда, местный житель обратился туда с иском, в котором просил признать недействительным кредитный договор.

Как объяснил гражданин, в тот же день неизвестные обманом выяснили у него код доступа к личному кабинету портала Госуслуг. Затем они же от имени истца оформили кредит в банке, а потом перевели его на сторонние номера.

Житель Карелии обратился в МВД, но предварительное уголовное дело было приостановлено из-за того, что виновный не был установлен.

В ходе разбирательства суд выяснил, что в момент получения кредита на телефон истца были направлены коды и пароли, которые он сам передал мошенникам. Житель Карелии согласился получать услуги через интернет, осознавая риски, а банк, в свою очередь, не обманывал и не вводил истца в заблуждение.

Исходя из этого, суд отказался признавать кредит недействительным.