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Суд отказал жителю Карелии в регистрации участка в береговой полосе

Новости. Общество
13:30, 03 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

В Пудожском районе местный житель не смог зарегистрировать участок, частично расположенный в пределах береговой полосы Онежского озера, сообщили на сайте местного суда.

Житель Пудожского района обратился в суд с иском о признании отказа в регистрации вновь образованного земельного участка незаконным.

Он указал, что Управление Росреестра Карелии отказало в регистрации потому, что участок частично расположен в пределах береговой зоны Онежского озера. Однако Минимущества утвердило схему расположения участка, он был поставлен на кадастровый учет, определены границы, с Министерством было подписано соглашение о передаче земель. Истец выкупил участок. При подготовке схемы и при кадастровом учете факт расположения участка в пределах береговой линии не был установлен, поэтому истец посчитал отказ в регистрации незаконным.

Управление Росреестра оспорило иск, указав, что спорные земли частично расположены в береговой полосе Онежского озера, и поэтому регистрация невозможна.

Суд, проанализировав материалы дела, в удовлетворении требований истца отказал, поскольку из графической схемы ясно, что спорный участок расположен по смежной границе с участком непосредственно в пределах береговой полосы озера.

Решение не вступило в законную силу.

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