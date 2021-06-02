Суд отказал жителю Карелии в регистрации участка в береговой полосе

В Пудожском районе местный житель не смог зарегистрировать участок, частично расположенный в пределах береговой полосы Онежского озера, сообщили на сайте местного суда.

Житель Пудожского района обратился в суд с иском о признании отказа в регистрации вновь образованного земельного участка незаконным.

Он указал, что Управление Росреестра Карелии отказало в регистрации потому, что участок частично расположен в пределах береговой зоны Онежского озера. Однако Минимущества утвердило схему расположения участка, он был поставлен на кадастровый учет, определены границы, с Министерством было подписано соглашение о передаче земель. Истец выкупил участок. При подготовке схемы и при кадастровом учете факт расположения участка в пределах береговой линии не был установлен, поэтому истец посчитал отказ в регистрации незаконным.

Управление Росреестра оспорило иск, указав, что спорные земли частично расположены в береговой полосе Онежского озера, и поэтому регистрация невозможна.

Суд, проанализировав материалы дела, в удовлетворении требований истца отказал, поскольку из графической схемы ясно, что спорный участок расположен по смежной границе с участком непосредственно в пределах береговой полосы озера.

Решение не вступило в законную силу.