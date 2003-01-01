Суд отказался списать с жителя Карелии кредит, якобы оформленный мошенниками

Олонецкий суд оставил в силе взыскание долга с жителя Карелии, отказавшись списать кредит, который, по утверждению заявителя, был оформлен мошенниками без его ведома.
Житель Олонецкого района проиграл суд против ПАО, пытаясь оспорить кредитный договор, заключенный в 2024 году. Мужчина утверждал, что кредит был оформлен через автоматизированную систему с участием неизвестного лица, которое и получило все денежные средства.
По словам заявителя, он узнал о условиях договора только после получения копии от ПАО в 2024 году. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Суд установил, что нотариус действовал в соответствии с законом при совершении исполнительной надписи в январе 2025 года. Решение Олонецкого районного суда об отказе в удовлетворении заявления вступило в законную силу.