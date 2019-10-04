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Новости. Общество
09:38, 04 Октября 2019
фото: Кузьмичев Андрей / frocush.livejournal.com

Суд отклонил иск "Яблока" к Генпрокуратуре из-за раскопок в Сандармохе

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Тверской суд Москвы не нашел нарушений в отказе Генпрокуратуры и прокуратуры Карелии проверить раскопки, которые Российское военно-историческое общество проводит в урочище Сандармох.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондаренко, пишет "Интерфакс".

Иск подала лидер партии "Яблоко", депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова. Она просила признать, что обе прокуратуры ненадлежащим образом рассмотрели жалобы партии на раскопки, то есть, поступили незаконно, нарушив права истца на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений.

Слабунова просила прокуратуру Карелии проверить законность раскопок РВИО в 2018 и 2019 годах, сообщили в пресс-службе "Яблока". В партии считают, что разрешение на любые работы в Сандармохе может быть выдано после создания проекта производства этих работ, а также с заключением историко-культурной экспертизы, поскольку это памятник истории.

Прокуратура отвечала на обращения, что Сандармох - "достопримечательное место", к которому предъявляются более мягкие охранные меры и в его границах можно проводить земляные работы, в том числе поисковые, без историко-культурной экспертизы.

Сандармох - одно из крупнейших на Северо-Западе России захоронений жертв репрессий. Урочище обнаружила в 1997 году экспедиция Петрозаводского и Санкт-Петербургского "Мемориала" под руководством историка Юрия Дмитриева. По данным международного "Мемориала", на территории Сандармоха в годы Большого террора было расстреляно и захоронено не менее 7600 человек.

В июне 2019 года правительство Карелии объявило, что намерено уточнить охранный статус урочища и сделать его "достопримечательным местом". В правозащитном центре "Мемориал", высказали мнение, что такое решение может понизить статус объекта. Минкультуры в конце июня отказалось понижать статус Сандармоха.

Поисковики РВИО летом 2018 года по просьбе властей Карелии уточняли границы захоронения и искали там останки советских солдат, расстрелянных финнами во вторую мировую войну. Финские историки отмечали, что у них нет данных о таком месте расстрелов, а в "Мемориале" увидели в действиях поисковиков попытку переписать историю без достаточной доказательной базы. Летом 2019 года раскопки продолжились.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен говорил "Интерфаксу", что исследования РВИО в Сандармохе не опровергают факт захоронения в урочище жертв политических репрессий. По его словам, в Сандармохе захоронены как жертвы репрессий, так и расстрелянные финнами красноармейцы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ded
2019-10-04 11:47:28
Очень хорошо когда-то сказал Андрей Вознесенский:
Черепа. Тамерлан. Не вскрывайте гробниц.
Разразится оттуда война.
Не порежьте лопатой духовных грибниц!
Повылазит страшней, чем чума.
zanoza
2019-10-04 10:18:17
Ожидаемые действия суда.
однозначно
2019-10-04 09:48:43
Либерастнутые защитнички ночного фотографа в очередной раз облажались.
Гость
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