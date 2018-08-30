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Новости. Политика
15:32, 30 Августа 2018

Суд отклонил иск КПРФ к мэрии Петрозаводска

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Петрозаводский городской суд отклонил иск карельского отделения КПРФ к администрации Петрозаводска из-за запрета проводить митинг против пенсионной реформы на площади Кирова.

Об этом "Столице на Онего" рассказал председатель петрозаводского отделения КПРФ Сергей Андруневич. По ее словам, соответствующее решение в четверг вынесла судья Маргарита Картавых.

"В удовлетворении иска отказать, указано в резолютивной части, мотивировочную мы получим через 10 дней, - сказал Андруневич. – Понятно, что это Ленина, 19 (правительство Карелии) давит на администрацию".

По его словам, мэрия предложила проводить акцию 2 сентября на улице Ботанической в Соломенном. Но это место не предназначено для публичных мероприятий, так как нет транспортной доступности.

КПРФ намерена опротестовать решение горсуда в Верховном суде Карелии.

Планировавшийся митинг должен был стать третьей протестной акцией в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-08-30 16:21:45
Кир и :) Неравнодушный , чо и разошёлся то ???
Неравнодушный
2018-08-30 16:31:56
Кирюха непутёвый, опять маму с папой путаешь? Проспись.
Кирюха непутёвый
2018-08-30 16:49:57
Неравнодушный, Кыш , моль :)
Кирюха непутёвый
2018-08-30 16:20:20
Сделайте не митинг а гуляния ,утренник , празднование или ещё чего нибудь чтобы обойти эти огранечения . Мозги то включите , покреативнее надо работать , коммунисты .Найдите какого -нибудь попа и крестных ход с плакатами устройте против пенсий на территории церкви .
Неравнодушный
2018-08-30 16:16:57
Надоел уже всем этот призрак коммунизма, бродил-бродил по Европе, а все беды у нас сотворил, 50 лет ещё расхлёбывать.
User
2018-08-30 16:02:58
"Митя на митинг, Петя на петтинг..." А что там с референдумом-то?! Заглох, даже не начавшись?
User
2018-08-30 16:08:58
Во, сам нашел.
"В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России поступило 101 предложение из 67 регионов России о регистрации региональной группы для проведения референдума о проведении пенсионной реформы. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает ТАСС, региональные подгруппы зарегистрированы в 58 регионах, только две из них - от КПРФ."

Ну чо, браво КПРФ! Слив засчитан!
кир
2018-08-30 15:45:36
Ничего болезные. По преданиям старины далекой на маёвки в Соломенное до революции пешком ходили , а потом и революцию сделали. Правда, на немецкие деньги. А вы совсем обленились.
Гость
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