Суд отклонил иск КПРФ к мэрии Петрозаводска

Петрозаводский городской суд отклонил иск карельского отделения КПРФ к администрации Петрозаводска из-за запрета проводить митинг против пенсионной реформы на площади Кирова.

Об этом "Столице на Онего" рассказал председатель петрозаводского отделения КПРФ Сергей Андруневич. По ее словам, соответствующее решение в четверг вынесла судья Маргарита Картавых.

"В удовлетворении иска отказать, указано в резолютивной части, мотивировочную мы получим через 10 дней, - сказал Андруневич. – Понятно, что это Ленина, 19 (правительство Карелии) давит на администрацию".

По его словам, мэрия предложила проводить акцию 2 сентября на улице Ботанической в Соломенном. Но это место не предназначено для публичных мероприятий, так как нет транспортной доступности.

КПРФ намерена опротестовать решение горсуда в Верховном суде Карелии.

Планировавшийся митинг должен был стать третьей протестной акцией в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении.