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Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова, осужденного за взятки

Новости. Общество
14:54, 22 Марта 2023
фото: коллаж © «Столица на Онего» / ИА «Республика» / Сергей Юдин

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Апелляционная коллегия Верховного суда Карелии назначила продолжение рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов бывшего главы Минтранса республики Алексея Кайдалова на 18 апреля.

В Верховном суде Карелии — и это подтвердили в пресс-службе ведомства, 21 и 22 марта состоялось начатое месяц назад, 21 февраля, продолжение рассмотрения апелляционной жалобы защитников бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова. При этом апелляционная коллегия Верховного суда из трех судей, включая докладчика Филиппа Захарова, сегодня приняла решение продолжить рассмотрение жалобы адвокатов Кайдалова 18 апреля. Разъяснить, чем вызвано такое решение Верховного суда, журналист «Столицы на Онего» попросила адвокатов из Санкт-Петербурга Светлану Радзевичюс и Алексея Семенова, защищающих Алексея Кайдалова.

«Еще 27 января, после поданной нами ранее апелляционной жалобы, мы обратились в Верховный суд Карелии с ходатайством о проведении судебного следствия, с исследованием имеющихся в уголовном деле нашего подзащитного Алексея Кайдалова, доказательств, — сообщила Светлана Радзевичюс. — 22 марта суд приступил к рассмотрению этого ходатайства. Однако гособвинитель попросила суд отложить заседание в связи с тем, что она не ознакомилась с материалами дела и на сегодняшний день не может выразить свою позицию в отношении нашего ходатайства».

По словам Светланы Радзевичюс и Алексея Семенова, «сам факт, что спустя почти два месяца со времени подачи ими названного ходатайства, гособвинение не готово выразить к нему свое отношение, защиту откровенно возмущает».

«На наш взгляд, это свидетельствует о формальном участии гособвинителя в рассмотрении Верховным судом Карелии апелляционной жалобы и ходатайства защиты о проведении судебного следствия по делу Алексея Кайдалова», — заключила Светлана Радзевичюс.

Напомним, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионной взятки. За эти деньги якобы они ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

Также напомним, ранее Петрозаводский суд приговорил Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей, а Кайдалова - к  15 годам в колонии строгого режима, со штрафом в 40 млн рублей.

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