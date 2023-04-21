Суд отобрал машину у жителя Карелии, купившего ее у должника по кредиту

Суд в Пудожском районе встал на сторону банка и взыскал автомобиль у мужчины, который купил его у должника по кредиту.

Пудожский районный суд встал на сторону банка в споре о залоговом имуществе.



Банк обратился в суд с иском к заемщику о взыскании задолженности по договору потребительского кредита. В заявлении банковские сотрудники указали, что между сторонами был заключен договор залога автомашины.



Заемщик задолжал по кредиту, поэтому банк попросил суд взыскать с него залоговое имущество, то есть, автомобиль.



Однако, к этому моменту неплательщик успел продать машину ничего не подозревавшему мужчине.



Привлеченный к участию в деле в качестве соответчика новый собственник с иском не согласился и пояснил, что перед покупкой обращался в ГИБДД, где каких-либо ограничений зарегистрировано не нашли.



Тем не менее, суд встал на сторону истца и пояснил новому владельцу, что данные о залоге находятся не в ГИБДД, а на официальном сайте федеральной нотариальной палаты.



«Новый собственник автомобиля не проявил должной степени заботливости и осмотрительности и не совершил действий по проверке автомобиля на наличие обременений в виде залога на сайте нотариальной палаты, имея к тому объективную возможность. При этом органы ГИБДД проверяют наличие ограничений по базе ГИБДД», - пояснили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



В результате автомобиль выставят на торги, а полученные деньги направят на погашение кредитного долга.



Решение суда не вступило в законную силу.