Суд отобрал у многодетной семьи землю на берегу Ладоги

Суд выяснил, что часть бесплатного надела находится в водоохранной зоне.

Сортавальский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску карельского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц и России.



Суд установил, что ранее многодетной семье власти предоставили бесплатный земельный участок. Позже люди продали эту землю частному лицу.



По мнению природоохранного прокурора и согласно проведенной экспертизе, северная граница участка «частично попадает на линию уреза воды в зарастающей части акватории Ладожского озера», а часть надела расположена на задтопляемой территории.



Прокурор просил суд лишить многодетную семью прав на участок и признать недействительным договор купли-продажи. Суд согласился с надзорным органом и выполнил все требования.



Решение не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.