Суд отправил на исправительные работы корыстного алиментщика

В Беломорском районе суд отправил на исправительные работы местного жителя, который из корыстных побуждений не выплачивал алименты, сообщили в судебной инстанции.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении ранее несудимого 32-летнего местного жителя, признанного виновным в неуплате алиментов.

Как установил суд, мужчина знал, что является должником по алиментам, но без уважительных причин, из корыстных побуждений, в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, не выплачивал, материальной помощи не оказывал, мер к выплате алиментов и погашению задолженности по алиментам не предпринимал.

Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном.

Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства.

Суд учел смягчающие при отсутствии отягчающих наказание обстоятельства и назначил наказание в виде в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства, с испытательным сроком один год с возложением на осужденного обязанностей.