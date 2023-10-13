Жителя Карелии отправили в СИЗО за разбойное нападение на банк в Ленобласти

Выборгский районный суд заключил под стражу Вадима Степановича, обвиняемого в разбое. Таков был результат приключений в Парголово, пишет «Фонтанка.ру».

Как рассказали в субботу, 14 октября, в объединенной пресс-службе судов города, утром 13 октября, по данным следствия, фигурант зашел в помещение Сбербанка на улице Меркурьева и начал угрожать старшему менеджеру по обслуживанию предметом, похожим на пистолет. Мужчина требовал денег. Камера зарпечатлела, как мужчина с пистолетом принуждает сотрудницу провести его к кассам. В итоге он сумел заполучить 498 576 рублей, 10 долларов и 880 евро. С места преступления злоумышленник скрылся, уточняет издание.

Вскоре после налета удалось установить его личность. Также выяснилось, что с места преступления подозреваемый уехал на такси. Через пять часов после ограбления налетчика задержали в Карелии, дома в Лахденпохье. Там же нашли похищенные деньги и пистолет, который оказался пневматическим. В субботу, 14 октября, ему было предъявлено обвинение.

Степанович и его защитник против ареста не возражали. Обвиняемого отправили под стражу до 12 декабря.