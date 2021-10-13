Суд отправил за решетку несостоявшихся наркоторговцев в Карелии

Правоохранители остановили деятельность двух жителей Карелии, пытавшихся наладить наркотрафик в районы республики, сообщили на сайте Пудожского суда.

Пудожский суд вынес приговор в отношении жителей Карелии, виновных в попытке распространения наркотиков.

Два жителя Карелии, из Петрозаводска и Пудожа, приобрели через интернет крупные партии наркотиков. Петрозаводчанина также признали виновным в покушения на сбыт наркотиков по предварительному сговору, а житель Пудожа был признан виновным в покупке и хранении наркотиков без цели сбыта.

Как было установлено, молодые люди вступили в сговор с преступной группой. Приобретенные наркотики они расфасовывали по пакетам и прятали в лесу в Прионежском, Кондопожском и Пудожском районах, после чего сообщали организатору координаты "закладок".

Суд вынес приговор: семь с половиной лет колонии строгого режима 26-летнему жителю карельской столицы и четыре с половиной года — 28-летнему пудожанину.

Приговор не вступил в законную силу.