Суд отправил жителя Петрозаводска, совершившего в пьяном состоянии четыре преступления, за решетку

Петрозаводчанин разгромил чужие машины на Древлянке, угрожал убить женщину с детьми, ограбил магазин и избил продавца, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении сразу четырех преступлений.

Как было установлено в суде, в июле 2021 года осужденный повредил 4 автомобиля, припаркованных на бульваре Интернационалистов. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.

В сентябре того же года мужчина в лифте одного из домов по улице Хейкконена высказал угрозы убийством в адрес женщины с двумя детьми. А вечером того же дня ударил сотрудника одного из магазинов Петрозаводска рукой по голове.

Наконец, в октябре 2021 года он ограбил один из магазинов города, бежав оттуда с продуктами.

Все эти действия мужчина совершал, будучи пьяным.

Вину в совершении преступлений петрозаводчанин признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.