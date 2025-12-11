Суд передал финские бронеколпаки времен войны в собственность Медвежьегорского района

Медвежьегорский районный суд удовлетворил заявление местной администрации и признал право муниципальной собственности на пять бронеколпаков от финских оборонительных сооружений времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает паблик суда.

Ценные исторические объекты были обнаружены осенью 2023 года неподалеку от поселка Падун. Неизвестные лица вырезали и демонтировали их из бетонных оснований на линии обороны. После обнаружения администрация района обеспечила сохранность артефактов и предприняла попытки найти их законного владельца.

Как установил суд, собственник бронеколпаков не был выявлен. Местные жители, комментируя решения суда, говорят, что всем прекрасно известно, кто именно выкопал эти колпаки, но почему-то никто не хочет замечать разграбление всей оставшейся с войны финской линии обороны.

В суде сообщают: установлено, что колпаки не значатся в реестрах федерального имущества или собственности Карелии, а Управление по охране объектов культурного наследия республики подтвердило, что данные объекты не относятся к памятникам культурного наследия. Никто из возможных правообладателей, включая Министерство обороны РФ и Росимущество, не предъявил претензий на имущество.

Администрация Медвежьегорского района может использовать эти уникальные артефакты для создания музея воинской славы под открытым небом, что будет способствовать сохранению исторической памяти и развитию туризма в районе.

Ранее в сюжете: памятник генералу Фролову торжественно открыли в Петрозаводске.