Суд пересмотрит наказание для уклониста из Суоярвского района

Мужчина объяснил свое поведение встречей с родственниками и употреблением спиртного.

Осужденный, уклоняющийся от принудительных работ, был взят под стражу, сообщили в пресс-службе Суоярвского районного суда 21 сентября.

В ходе рассмотрения дела суд обнаружил, что мужчину приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы и заменили наказание принудительными работами на аналогичный срок с удержанием из зарплаты осужденного 5% в доход государства.

По прибытии осужденного в исправительный центр, он был ознакомлен с порядком и условиями принудительных работ. В сентябре 2023 мужчина убыл в Петрозаводск для встречи с родственниками.

По истечении разрешенного времени отбытия осужденный в исправительный центр не явился, об уважительных причинах не сообщил, а его телефон был отключен.

В ходе рассмотрения дела осужденный не отрицал, что наказание не отбыл. Он пояснил, что выехал для встречи с родственниками, после чего употребил спиртное и не смог вовремя вернуться.

Суд признал осужденного скрывшимся от отбывания наказания и заключил его под стражу на 30 суток до рассмотрения представления о замене наказания в виде принудительных работ на лишение свободы.