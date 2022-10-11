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Суд Петрозаводска еще на 2 месяца оставил за решеткой обвиняемого в жестоком убийстве Дианы

Новости. Криминал
07:00, 14 Декабря 2022
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

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Судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина продлила арест обвиняемого в жестоком убийстве 26-летней уроженки Олонецкого района Дианы Фроловой еще на 2 месяца, до 14 февраля следующего года.

Судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина - и это подтвердили в пресс-службе суда - удовлетворила ходатайство следователя по особо важным делам карельского Следкома Станислава Капралова об аресте обвиняемого в зверской расправе над Дианой Фроловой еще на 2 месяца, до 14 февраля 2023 года включительно.

При этом защищающий обвиняемого адвокат по назначению Николай Коновалов, ранее работавший следователем прокуратуры Петрозаводска, просил для своего подзащитного домашний арест либо подписку о невыезде. Решение о продлении ареста не вступило в законную силу и, по нашим данным, возможно, будет обжаловано стороной защиты в Верховный суд Карелии.

Напомним, что 12 июля в Петрозаводске пропала 26-летняя уроженка Олонецкого района Диана
Фролова. Встревоженные друзья заявили в полицию и самостоятельно стали искать Диану. При этом в квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови. А спустя пять дней, 17 июля, тело девушки с явными признаки насильственной смерти было обнаружено полицейскими в лесу около деревни Машезеро Прионежского района, в 29 километрах от Петрозаводска.

А вскоре по подозрению в убийстве был задержан 50-летний житель карельской столицы П., ранее 6 раз судимый, в том числе за сексуальное насилие, грабеж и другие преступления. После освобождения из очередного заключения в марте этого года мужчина проживал в своей квартире на Карельском проспекте с больной матерью. А соседнюю с обвиняемым квартиру, всего за три с небольшим недели до своей страшной смерти, сняла несчастная Диана.

Ранее мы также сообщали, что обвиняемый в убийстве Дианы карельским Следкомом был направлен для прохождения стационарной судебно психиатрической экспертизы в психиатрическую больницу №6 Санкт-Петербурга, где имеется специальное, так называемое «стражное» отделение.
По имеющей у «Столицы на Онего» неофициальной информации, указанную экспертизу мужчина уже прошел и недавно его этапировали обратно в сизо №1 Петрозаводска, где содержатся такие же, как он, обвиняемые, ранее судимые за другие преступления.

Признали эксперты Санкт-Петрбурга мужчину вменяемым или нет, нам, к сожалению, узнать не удалось. Карельский Следком по этому вопросу хранит молчание. Адвокат обвиняемого Николай Коновалов сообщил, что о результатах экспертизы, ему в настоящее время ничего не известно.

Друзья убитой Дианы создали петицию, в которой просят общественность и суд принять во внимание всю жестокость убийства, а также ранее совершенные обвиняемым преступления, и во избежание дальнейших преступлений и потери очередной человеческой жизни приговорить П. к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима без дальнейшего помилования.

На 13 декабря петицию подписали 2395 человек.

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