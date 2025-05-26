Суд Петрозаводска назначил даты рассмотрения дел отца и сына Красулиных

Их обоих обвиняют в даче взятке сотруднику ФСБ Карелии. При этом оба сейчас находятся под домашним арестом.

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата Законодательного собрания Карелии, бизнесмена Виталия Красулина состоится 9 июня в 14 часов. В этот же день, но в 9 утра суд рассмотрит уголовное дело в отношении его сына, предпринимателя Артема Красулина. Первого будет судить Наталья Соколова, второго — Денис Катанандов.

Отец и сын обвиняются по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий). Напомним, что Красулины пытались дать взятку в общем размере 600 тыс. рублей сотруднику ФСБ, чтобы узнать о возможном расследовании в отношении Виталия Красулина. Взятку давал Красулин-старший, а передавал его сын. Однако сотрудник ФСБ уведомил об этом свое руководство.

Напомним, в тот момент расследовалось уголовное дело по компании «ДиетГрупп», где Красулин-старший ранее был учредителем. В итоге дело он получил вовсе не за «ДиетГрупп», которая обманывала с питанием. За «ДиетГрупп» пришлось отдуваться бывшему партнеру Красулина Станиславу Мишичеву, получившему в итоге 4 года и 6 месяцев. В рамках дела был задержан и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Вышло так, что практически в один момент Любарского задержали, а Красулины ушли под домашний арест.

Крайне интересно, какой в итоге срок за взятку сотруднику ФСБ получат оба бизнесмена. Видимо, это зависит от показаний, которые могли быть даны старшим, или не даны. Нам, СМИ, об этом не говорят. Но по приговору, полагаем, будет понятно.