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Суд Петрозаводска не восстановил на работе директора спортивной школы №7 Дениса Семенова

Новости. Общество
17:25, 31 Января 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.

Судья Петрозаводского городского суда Виктория Полякова 25 января отказала уволенному с поста директора спортивной школы №7 Денису Семенову в удовлетворении иска о восстановлении на работе, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда.

Иск рассматривался в двух заседаниях, первое из которых дало уволенному Семенову какую-то надежду на восстановление на работе, а второе оказалось просто разгромным для репутации экс-директора спортшколы.

Подробности из зала суда читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2022-01-31 18:08:47
Интересно , а в карельских судах ещё осталось отличные от исполнительной власти мнения .
Teатральный критик
2022-01-31 18:04:07
Так он тренер или директор ? Совмещение должностей закончилось развалом ссср.
Экcперд
2022-01-31 17:49:05
Такой футбол нам не нужен
Саныч
2022-01-31 17:47:12
Не проявил мягкотелость и был наказан. А мог бы до руководства Карелиястатом дорасти.
Гость
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