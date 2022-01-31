Суд Петрозаводска не восстановил на работе директора спортивной школы №7 Дениса Семенова

Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.

Судья Петрозаводского городского суда Виктория Полякова 25 января отказала уволенному с поста директора спортивной школы №7 Денису Семенову в удовлетворении иска о восстановлении на работе, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда.

Иск рассматривался в двух заседаниях, первое из которых дало уволенному Семенову какую-то надежду на восстановление на работе, а второе оказалось просто разгромным для репутации экс-директора спортшколы.

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