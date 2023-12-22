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В Петрозаводске предпринимателя обязали прекратить продажу табачных изделий

Новости. Общество
15:00, 23 Декабря 2023
фото: © josekube / Depositphotos

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Городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора Карелии.

Петрозаводский городской суд Карелии 21 августа 2023 года удовлетворил иск Роспотребнадзора республике о запрете на продажу табачной продукции вблизи образовательных учреждений.

Суд признал противоправными действия ИП Ползунова М.А. и обязал прекратить осуществление деятельности по розничной продаже табачных изделий в киоске (павильоне) расположенном по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 26, на расстоянии менее ста метров до образовательных учреждений.

Кроме того, суд обязал ИП Ползунова М.А. довести решения суда до сведения потребителей через средства массовой информации или иным способом в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.   

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