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Суд Петрозаводска освободил из-под ареста рабочего из Белоруссии, обвиняемого в отравлении коллег «паленым» алкоголем

Новости. Общество
15:07, 22 Февраля 2022
фото: коллаж © Следком Карелии, «Столица на Онего»

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Гражданину Белоруссии, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности пяти рабочим, суд назначил ЗОД (запрет определенных действий).

Судья петрозаводского городского суда Елена Голяева по ходатайству карельского Следкома 17 февраля назначила рабочему из Белоруссии, обвиняемому в отравлении коллег «паленым» алкоголем, меру пресечения в виде ЗОД (запрет определенных действий) до 22 апреля включительно. Как разъяснили журналисту «Столицы на Онего» юристы, за это преступление продление ареста на срок более полугода законом практически не предусмотрено.

В настоящее время, по имеющейся у нашего издания информации, Следком республики ожидает, когда белорусские следователи выполнят их поручение и допросят троих белорусов, которым удалось выжить после отравления суррогатным алкоголем. Как только в Петрозаводск придут протоколы их допросов и другие необходимые процессуальные документы, это уголовное дело будет направлено в прокуратуру Карелии для утверждения обвинительного заключения. После этого дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, карельский Следком обвиняет гражданина Белоруссии в совершении преступления, предусмотренного ст.109, ч.3 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальное наказание в данном случае – до 4 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 22 августа в пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 белорусов, пятеро из которых умерли. Троим удалось выжить, и они возвратились на родину. Пострадавшие – жители Слуцкого и Солигорского районов республики Беларусь в возрасте от 35 до 43 лет. Они работали в Карелии вахтовым методом – зачищали местность от кустарника под проложенными линиями электропередач «Россетей».

По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, в крови пострадавших было обнаружено наличие метанола, что говорит об употреблении ими жидкости, содержащей токсичное вещество – метиловый спирт.

По версии следствия, мужчина приобрел контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт, и передал ее своим знакомым-землякам, работавшим с ним в одной бригаде.

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Комментарии

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кир
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