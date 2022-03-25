Суд Петрозаводска отказал в удовлетворении исков семьи Боднарчука к губернатору Парфенчикову

Петрозаводский городской суд завершил рассмотрение исков бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука и его гражданской супруги к главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Сегодня, 25 марта, судья городского суда Наталья Тарабрина отказала в удовлетворении административных исков семьи Геннадия Боднарчука и его гражданской супруги к Артуру Парфенчикову, Петросовету и правительству Карелии.

«В удовлетворении административных исков отказать», — заявила судья Наталья Тарабрина.

Напомним, Боднарчук требовал признать незаконными действия чиновников во время проверки сведений о доходах и имуществе его гражданской супруги Светланы Михайловой. Контроль имущественного и финансового положения Михайловой производился, когда губернаторская администрация изучала доходы и расходы самого Боднарчука, задержанного по подозрению в коррупции. В ходе проверок были обнаружены несоответствия, после чего Боднарчук лишился кресла спикера горсовета. Таким образом, бывший председатель горсовета требовал признать незаконной процедуру снятия его с поста в городском парламенте.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук потребовал признать незаконным решение Петросовета от 23 июня 2021 года, согласно которому он был освобожден от должности председателя городского парламента.