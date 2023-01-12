Суд Петрозаводска отправил в колонию истязателя, до смерти забившего свою возлюбленную

Петрозаводчанин, до смерти забивший сожительницу, приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в Слкдкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в апреле 2021 года 44-летний петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, где проживал со своей сожительницей, избил ее и угрожал убийством.

В сентябре 2021 года подсудимый нанес потерпевшей телесные повреждения, в результате которых она скончалась.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.