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Суд Петрозаводска прекратил уголовное дело в отношении врача БСМП, выписавшего два поддельных рецепта на психотропные вещества

Новости. Общество
10:30, 14 Декабря 2021
фото: © freepik

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Судья Петрозаводского городского суда вынес решение по уголовному делу врача психиатра-нарколога БСМП Петрозаводска.

Судья Петрозаводского городского суда Степан Сергеев, прекративший уголовное дело 33-летнего врача психиатра-нарколога БСМП, выписавшего два поддельных рецепта на психотропные вещества, назначил ему денежный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что, по версии проведенного полицией следствия, в ноябре 2020 года этот врач, заранее незаконно изготовив «липовую» печать больницы, выписал два поддельных рецепта на психотропные сильнодействующие вещества, после этого передал их двоим знакомым женщинам. По этим рецептам они получили названные вещества в аптеках, где позднее в ходе проверки обман вскрылся.

Как сообщили «Столице на Онего» в Петрозаводском суде, на заседании психиатр-нарколог признал свою вину и раскаялся. С учетом этого суд вынес постановление о прекращении его уголовного дела и назначил врачу денежный штраф. Не согласившись с таким решением суда, прокуратура обратилась с апелляционным представлением в Верховный суд Карелии. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-14 11:07:30
Рука руку моет, - сказал кот. Лишить диплома и посадить в тюрьму. Вековое враньё у нас никогда не прекратится. :)
Tеатральный критик
2021-12-14 10:52:37
Дожили, наркоманов оправдывают. Хде командир ?
Гость
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