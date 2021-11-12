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Суд Петрозаводска принял решение арестовать обвиняемого в коррупции Игоря Чичина и объявил его в розыск

Новости. Общество
15:36, 25 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Поскольку обвиняемый в семи коррупционных преступлениях хозяин дорожной фирмы «Ремстройкомплект» из Санкт-Петербурга Игорь Чичин уклоняется от явки на заседания, суд изменил ему подписку о невыезде на заключение под стражу и объявил его в розыск.

В среду, 24 ноября, судья петрозаводского городского суда Роман Парамонов, который сейчас рассматривает резонансное уголовное дело питерского бизнесмена Игоря Чичина – хозяина фирмы «Ремстройкомплект», в 2015-2017 годах отвечавшей за ремонт и содержание дорог Карелии, принял беспрецедентное решение. Он изменил проживающему в Ленинградской области Игорю Чичину меру пресечения – подписку о невыезде на заключение под стражу и объявил его в розыск. При этом рассмотрение уголовного дела бизнесмена судом приостановлено на неопределенный срок.

Подробнее о решении по задержанию Чичина читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-25 16:38:48
Уйдёт Терешкова - прийдет Пересильд.
Д.Ю
2021-11-25 16:36:29
Корниенко в своё время тоже отпустили. Мог, наверное, много рассказать. Решили не рисковать.
Вася
2021-11-25 16:27:59
Ну всё, не оправдал прогнозов САМОГО,
кир
2021-11-25 16:10:20
Видимо, он уже не здесь. Правосудие у нас для неудачников. :)
Гость
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