Суд Петрозаводска продолжает рассматривать уголовное дело известного бизнесмена

В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере.

В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя карельской столицы в даче взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Сторона обвинения продолжает предоставление доказательств.

По итогам состоявшегося в среду, 10 января, судебного заседания рассмотрение уголовного дела отложено на 19 января.

Ранее мы писали о том, что рассказал Леонид Белуга в своем профиле в соцсети «ВКонтакте» в преддверии первого судебного заседания. Так, по словам предпринимателя, взятки, которую ему инкриминируют, не было.