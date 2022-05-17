Суд Петрозаводска рассмотрит дело о групповом избиении подростка до полусмерти

Следственные органы Петрозаводска направили в суд уголовное дело против одного из обвиняемых в жестоком избиении подростка, пострадавшего от рук пьяной компании и брошенного без сознания на улице.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в Петрозаводске в сентябре 2020 года компания из трех подростков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, зверски избила четвертого. Он получил множественные телесные повреждения и потерял сознание. Нападавшие оставили его у подъезда дома и скрылись с места происшествия.

По заключению медицинских экспертов телесные повреждения, полученные потерпевшим, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни и повлекший за собой психическое расстройство.



Суд рассмотрит дело одного из обвиняемых, который скрывался от следствия и был задержан после того, как двое его подельников уже сидели на скамье подсудимых.