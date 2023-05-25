Суд Петрозаводска вновь попробует изъять иномарку, деньги и гараж у осужденного Боднарчука

Судья петрозаводского городского суда Кирилл Мамонов рассмотрит гражданское дело экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука.

Уже третьему судье поручено рассматривать имущественный иск прокурора республики Дмитрия Харченкова к семье Геннадия Боднарчука.

Напомним, что глава надзорного ведомства Карелии ранее просил суд изъять у семьи Боднарчука в доход государства имущество, в отношении которого не были представлены сведения о приобретении его на законные доходы. А именно, 16,9 млн рублей, иномарку и гаражный бокс.

Когда пройдет первое судебное заседание и другие подробности, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».