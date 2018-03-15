Суд по банкротству фирмы, связанной с Белугой, опровергает "злоупотребление правом"

Арбитражный суд Карелии не нашел признаков злоупотребления правом в сделках между двумя компаниями, в число учредителей входит известный бизнесмен Леонид Белуга.

Это следует из решения суда по делу о банкротстве ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс", занимавшегося до банкротства продажей и обслуживанием иномарок. Финансовые требования к этой компании на сумму 37,3 млн. рублей предъявило ООО "Капель". Такую сумму "Санкт-Петербургский автомобильный альянс" задолжал ООО "Капель" по договорам займа.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в число учредителей обеих компаний входит один и тот же человек - Леонид Белуга, то есть стороны соглашений являются заинтересованными лицами. Назначенный судом конкурсный управляющий ЗАО "Санкт-Петербургский автомобильный альянс" заподозрил в этом признаки "злоупотребления правом".

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