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Суд покарал жителя Карелии, который уклонялся от военного призыва, симулировав болезнь

Новости. Общество
11:20, 26 Мая 2022
фото: © perovo.mos.ru

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В Сортавале был наказан молодой человек, уклонявшийся от призыва на военную службу, сообщили на сайте местного суда.

Житель Карелии, подлежащий по возрасту призыву на военную службу, решил уклониться от нее, сообщив, что у него имеется серьезное заболевание — бронхиальная астма.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело, которое было рассмотрено Сортавальским городским судом.

Суд признал фигуранта виновным в уклонении от призыва военную службу. Молодой человек вынужден будет заплатить штраф — приговор вступил в законную силу.

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