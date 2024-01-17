Суд постановил обеспечить соблюдение санитарных норм в школе-интернате Петрозаводска

В Роспотребнадзоре рассказали об удовлетворении иска к администрации школы и министерству.

В декабре в законную силу вступило решение суда об обязании администрации коррекционной школы-интерната № 23 в Петрозаводске обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства сразу по 15 пунктам статей СанПиНа.

Профинансировать эти мероприятия тем же решением суда должно будет Министерство образования и спорта Карелии. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора Карелии.

Еще летом 2023 года Роспотребнадзор обратился с иском об обеспечении требований санитарного законодательства. Обеспечить это администрация заведения должна до 1 сентября 2024 года.

Решение вступило в законную силу 12 декабря 2023 года.