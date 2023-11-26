Суд постановил снести строения на базе отдыха под Петрозаводском

База отдыха на озере Кончозеро должна избавиться от загораживающих доступ к береговой линии строений.

Природоохранная прокуратура Карелии в результате проверки установила, что часть участка, купленного юридическим лицом на озере Кончозеро в Прионежском районе республики, расположена в пределах береговой полосы озера.

Участок, который разрешено использовать под базу отдыха, имеет ограждение в урез воды с двух сторон, а строения создают препятствия для свободного прохода к озеру и береговой полосе.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление, где потребовал отменить право собственности на участок в пределах береговой линии, а также снести все стоящие там строения и другие объекты.

Прионежский суд удовлетворил требования прокурора.