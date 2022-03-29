Суд постановил выдворить из Карелии трех иностранцев-нарушителей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ выявили в приграничном районе трех выходцев из стран Среднеазиатского региона с нарушением порядка пребывания в России.

Иностранцы были выявлены в поселке Тикша Муезерского района, информирует пресс-служба Пограничного управления

ФСБ России по Республике Карелия.

Было установлено, что в конце прошлого года в отношении них Управление по вопросам миграции карельской полиции вынесло постановление о самостоятельном выезде за пределы России и запретило въезд обратно в течение 5 лет. Причиной было совершение различных административных правонарушений иностранцами. Однако они уклонились и незаконно пребывали в стране.

Муезерский районный суд вынес постановления о признании указанных иностранных граждан виновными в нарушении режима пребывания в России, выразившемся в уклонении от выезда из страны. Суд назначил наказания в виде штрафов в размере 2 тыс. рублей каждому, с принудительным административным выдворением за пределы России.

До исполнения административного наказания иностранные граждане содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан МВД.

Ранее сообщалось, что в Карелии пограничники поймали группу граждан Кубы.