Суд постановил заблокировать Telegram в России

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.

Представителей Telegram на заседании 13 апреля не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в «откровенном фарсе». Тем не менее адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено.

Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут, пишет Медуза.