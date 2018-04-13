Суд постановил заблокировать Telegram в России

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Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.
Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.
Представителей Telegram на заседании 13 апреля не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в «откровенном фарсе». Тем не менее адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено.
Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут, пишет Медуза.
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